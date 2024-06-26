Выступления украинских рэперов отменили после возмущения Мизулиной

Украинских рэперов погнали из России
Фото: unsplash.com
Артистам напомнили о скандальных заявлениях в адрес русских

Концерт украинских рэперов Pupis (Феликс Колисниченко) и Lil Flash$ (Максим Станчев) в России не состоится. Артисты объявили об отмене представления вскоре после того, как информация о мероприятии дошла до Екатерины Мизулиной.

Как оказалось, ранее рэперы нелесно высказывались в адрес России и русских граждан в соцсетях. Но перед своей поездкой в Москву и Санкт-Петербург они предусмотрительно стерли все записи. 

Представители клуба, в котором должны были выступить артисты, ничего не знали о готовящемся представлении. По их заявлению, в этот день площадка вообще не будет работать, а билеты продают без их ведома. 

На готовящиеся концерты обратила внимание Мизулина, которая пообщала пожаловаться в правоохранительные органы. Она также отметила, что родственник одного из рэперов воюет за ВСУ. 

Вскоре после этого артисты опубликовали сообщения об отмене представлений.

"Мы не хотели вызывать лишнее внимание к себе, к политической ситуации в странах тем более! Мы за мир во всем мире! Это было самое худшее и необдуманное решение, которое совершала наша команда! Мы убедительно просим не интерпретировать наши высказывания! Мы музыканты и не несем за собой никаких взглядов на жизнь, кроме музыкальных!" – указано в их соцсетях.

Феликс Колисниченко также попросил оставить его близких в покое, поскольку ответственность за сказанное несет только он.

Источник: Mash

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