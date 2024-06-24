Дочь Тома Круза отказалась от его фамилии

Дочь знаменитого актера отказалась от его фамилии: что произошло
Том Круз. Фото: соцсети
Наследница решила обойтись без громкого имени родителя

В звездных семьях порой бушуют страсти похлеще киношных драм. Так, появилась информация, что дочка известного на весь мир артиста Тома Круза Сури отказалась от его фамилии. Девушка, появившаяся на свет в браке голливудской суперзвезды и актрисы Кэти Холмс, посчитала, что прекрасно обойдется без громкого имени отца.

Несколько дней назад, 21 июня, в жизни Сури произошло важное событие. Звездная наследница закончила школу и получила долгожданный аттестат. Это торжественное мероприятие девушка провела вместе со своей любимой матерью. Тома Круза в этот важнейший для его дочери день рядом не было.

Более того, американские журналисты обратили внимание на брошюрку с выпускной церемонии. Там дочка Круза была записана как Сури Ноэль. Надо полагать, что известная на весь мир фамилия не прельщает девушку – она не хочет иметь ничего общего с нерадивым отцом.

Как только Сури исполнилось 18 лет, она объявила, что не желает общаться с Томом Крузом. В целом, отношения между бывшими супругами, которые прожили в браке шесть лет, сложно назвать образцовыми. Поговаривают, что Круз жестоко обращался с Холмс, что и послужило одной из причин расставания.

Кроме того, Кэти всегда с опаской относилась к увлечению Тома саентологией. Приверженцы этого "религиозного" движения ставят своей целью некое "истинное духовное просветление" и претендуют на обладание тайным знанием. Артистка решила, что для ее дочери общение с отцом может быть пагубным.

К слову, ранее большой скандал разгорелся вокруг отказа от фамилии сына Олега Газманова.

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
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