18-летняя дочь американской актрисы Энджи Хэрмон обворовала бар на 500 долларов

Наследница попала под суд

Резонансный инцидент произошел в семье популярной на весь мир актрисы Энджи Хэрмон. Звезда хорошо известных многим россиянам кинолент "Спасатели Малибу", "Закон и порядок" и других оказалась в центре скандала. Ее юная дочь Эйвери Сехорн обворовала бар на кругленькую сумму.



Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений американского штата Северная Каролина. Туда 18-летняя дочка известной актрисы незаконно проникла в компании своих приятелей. Как позже выяснилось, молодые люди попали в бар через черный ход.

Первым на месте преступления оказался уборщик. Именно он заметил группу молодых людей за барной стойкой и поднял тревогу. Хулиганам удалось скрыться, однако позже их поймали полицейские. Хозяин заведения оценил нанесенный ему ущерб в 500 долларов, что в пересчете на российские рубли составляет порядка 43 тысяч.

Сообщается, что молодые люди украли бутылки с дорогим алкоголем, причем распивать спиртные напитки они начали прямо на месте преступления. Всего хулиганы стащили шесть бутылок крепкого алкоголя. Дочка Энджи Хэрмон проходит по статье "кража с взломом". В скором времени именитой наследнице придется предстать перед судом.

К слову, ранее популярная российская актриса Екатерина Волкова стала жертвой мошенников.