Мошенники обманули звезду "Ворониных" Волкову на покупке корма для собак

Мошенники развели звезду "Ворониных" Волкову на любви к псам
Екатерина Волкова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/Global Look Pressgloballookpress.com
Артистка серьезно раскошелилась

В последнее время недобросовестная деятельность граждан, привыкших зарабатывать деньги нечестным трудом, резко повысилась. Мошенники поджидают россиян на каждом углу. Злоумышленники так часто обманывают жителей нашей страны, что в числе огромной массы жертв оказываются даже именитые звезды. На этот раз неповезло популярной актрисе из телесериала "Воронины" Екатерине Волковой.

Знаменитость развели, воспользовавшись ее бесконечной любовью к собакам. Артистка заботится о трех псах, в которых души не чает. Звезда старается кормить любимцев только качественным кормом. К сожалению, в последнее время с российского рынка пропали некоторые корма, которые подходили питомцам Волковой.

В поисках редких продуктов питания для любимых животных знаменитость наткнулась на специальный канал в мессенджере, где предлагали оформить заказ на элитный корм. Волкова внимательно ознакомилась с "реальными" отзывами и фотографиями счастливых клиентов, которые в изобилии были представлены на канале.

В итоге довольная артистка закупилась сразу на кругленькую сумму в 50 тысяч рублей. Однако после этого менеджер перестала выходить на связь, а трек с номером отправления не отслеживался. В итоге из-за действия злоумышленников знаменитость осталась без корма и денежных средств.

К слову, ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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