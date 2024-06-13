Причиной обысков у брата Галкина* стало двойное гражданство

Мужчина скрыл важную информацию от властей

В дом Дмитрия Галкина на Рублевке наведались правоохранители с обыском по делу о двойном гражданстве. Как сообщает SHOT, это не было связано с разбирательством о хищениях в Минобороны, как ранее сообщали некоторые источники.

Как известно, брат Галкина* является гендиректором "Военно-промышленной компании", которая выполняет заказы для российского оборонного ведомства. Обыски не относятся к деятельности организации.

Утверждается, что силовики нагрянули в дом 59-летнего бизнесмена из-за сокрытия израильского гражданства. Осведомители утверждают, что мужчина не передал надлежащие данные в миграционную службу.

Сообщается, что недвижимость в Израиле у Дмитрия появилась еще задолго до событий 2022 года. Вместе с жильем он, вероятно, мог получить ВНЖ или гражданство. Почему следствие занялось им только сейчас – неизвестно.

Израильский паспорт также есть и у Максима Галкина*, который он получил на правах репатриации. На документ имеют право и другие его родственники – жена и дети.

Ранее стало известно, что на фоне обысков в доме у брата артист решил уехать в США.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ