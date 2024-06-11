Стало известно о расширении ареала обитания клещей в последние годы

Насекомые переносят опасные болезни

Повстречать на прогулке клеща – то еще удовольствие. Помимо очевидного дискомфорта от укуса ползучих кровопийц, такая встреча может закончиться весьма плачевно для здоровья. Некоторые клещи являются разносчиками очень серьезных заболеваний, которые даже способны привести к летальному исходу. Теперь россиян предупредили о том, что эти насекомые активно захватывают новые территории.



С заявлением по поводу стремительного распространения клещей выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что за последнее время ареол проживания этих кровососущих насекомых заметно расширился. По мнению руководительницы профильного ведомства, это может быть связано с изменением климатических условий, а также более плотным контролем за ситуацией.

Одним из самых страшных заболеваний после укуса насекомого является клещевой энцефалит. Впрочем, по словам Поповой, на данный момент ведомство не планирует расширять вакцинацию от этого опасного недуга на всю страну.

Также Попова рассказала, что с начала сезона в текущем году на укусы клещей пожаловались уже более 180 тысяч человек. В то же время в части распространения клещевого энцефалита за последние два десятилетия наметились положительные тенденции – благодаря активной профилактике заболевания люди намного реже заражаются этой инфекцией.

К слову, ранее стало известно о распространении опасного заболевания по территории Японии.