Молдавия выдала гражданство участникам группы "Би-2"

Молдавия приняла решение по гражданству участников "Би-2"
Фото: соцсети
В администрации главы республики сделали официальное заявление

Молдавский президент Майя Санду подписала указ о выдаче гражданства страны участникам группы "Би-2", а также членам их семей. Как отметили в республике, решение было принято, поскольку в стране "защищают человеческое достоинство, свободу слова и выражают солидарность тем, кто находится в опасности".

Согласно открытым данным, молдавские паспорта получили бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджеры группы – Алексей Левченко и Александра Овчеренко. Всего гражданство было выдано восьми россиянам.

"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", – заявил глава администрации президента Адриан Бэлуцел.

Участники группы "Би-2" захотели получить гражданство Молдавии после инцидента в Таиланде. Тогда их задержала полиция за нарушение миграционного законодательства и правил пребывания в стране. В итоге артистов депортировали, но в Россию они не поехали.

Позже в "Би-2" заявили, что к их задержанию причастно российское консульство, которое якобы надавило на тайские власти и принудило наказать артистов, высказывающихся неодобрительно о происходящем в политике родной страны. 

Ранее стало известно, что на фоне происходящих событий коллектив "Би-2" покинул один из бессменных участников.

*Егор Бортник признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Источник: Telegram
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