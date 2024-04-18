Группу "Би-2" покинул бессменный гитарист Андрей Звонков

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Накануне, 17 апреля, некогда популярная в нашей стране музыкальная группа "Би-2" поделилась печальными новостями. Сообщается, что бессменный гитарист известного коллектива Андрей Звонков принял решение расстаться с коллегами.
Бок о бок артисты просуществовали много лет – Андрей входил в состав группы с 2006 года. Разумеется, такие новости сильно встревожили и расстроили поклонников музыкального коллектива. Грустными известиями группа поделилась в социальных сетях.
"Сегодня, к сожалению, очень грустные новости. Наш Звонок, бессменный гитарист Би-2 с 2006 года, покидает группу", – сообщили артисты.
При этом артисты решили не распространяться по поводу того, что заставило Звонкова покинуть коллектив. Впрочем, путь, который выбрала группа, сегодня многие осуждают. Лидер коллектива Лева Би-2* (Егор Бортник*) встал на жесткие антироссийские рельсы и теперь команда живет за границей.
При этом любопытно, что недавно Бортник* жаловался на то, что музыкальный коллектив практически обанкротился. Артисты, как и многие другие беглецы, рассчитывали, что за границей перед ними будут открыты все двери, однако ошиблись. За рубежом достаточно своих звезд, так что российским творческим мигрантам приходится нелегко.
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