Пригожин резко оценил побег рэпера Vacio от армии в США

Знаменитость остался возмущен поступком молодого артиста

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о переезде в США рэпера Николая Васильева, известного под псевдонимом VACIO. Он прославился после вечеринки Ивлеевой, поскольку пришел на мероприятие в одних кроссовках и носке, прикрывавшем интимную часть его тела.

Ранее появилась информация, что артист не явился по повестке в военкомат из-за своего переезда в Америку. Источники заявили, что Васильев расстроился после увиденных низких показателей просмотров под своим новым клипом. Он решил, что на Родине его больше не любят, поэтому и отвечать взаимностью рэпер не намерен.

Пригожин, комментируя поступок знаменитости, заявил, что в России от него остался "один носок".

"Он забрал свой член и уехал за границу. Он жил в свободной стране, в которой мог реализоваться. Чем он будет заниматься там – я не знаю. Его поступок изначально был м****ким", – заявил продюсер.

По его словам, хайп не всегда приносит пользу, и рэпер оказался мальчиком, который не способен отвечать за свои слова. Пригожин напомнил, что VACIO собирался служить на благо родной страны, но в итоге "зассал".

Продюсер отметил, что для того, чтобы надеть носок на детородный орган, быть смелым не нужно. Но для ответа за свои поступки это качество является обязательным.

"Я таких людей называю недорогими", – подытожил он.

Ранее стало известно об отъезде Пригожина из России вместе с Валерией.