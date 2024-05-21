Певец Гарри Стайлз расстался со своей возлюбленной

Роман продлился всего несколько месяцев

Известный певец Гарри Стайлз порвал свои отношения с актрисой Тейлор Рассел. Как стало известно, проблемы между ними появились после совместной поездки в Японию в апреле – решить их так и не удалось. Их роман продлился несколько месяцев.

По словам источников, первое время возлюбленные были счастливы вместе. Рассел удалось осчастливить артиста после его болезненного расставания с Оливией Уайлд.

Кто именно был инициатором разрыва – не сообщается. Известно, что сейчас актриса проживает в Нью-Йорке и Лондоне, в то время как Гарри постоянно находится в США.

До романа с Рассел Стайлза замечали в компании известной модели Эмили Ратаковски. После скоего концерта в Японии он обнимался и целовался с ней на улице. Однако эти отношения были лишь мимолетной интрижкой, позже девушка нашла себе еще нескольких парней, а с одним из них повторила сцену уличного поцелуя, который был с Гарри.

Болезненное расставание Стайлза с Уайлд произошло год назад после того, как артист узнал об обмане возлюбленной. Ее бывшая горничная рассказала, что актриса строила была в отношениях с молодым певцом и супругом одновременно, сохраняя интимную близость, котя любовнику говорила, что ее брак давно разрушен.