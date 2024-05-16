"Первый канал" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных ценностей

Организация нарушила закон в начале года

Таганский суд Москвы вынес вердикт по делу компании "Первый канал. Всемирная сеть". Утверждается, что она проходила обвиняемой в нарушении части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, которая подразумевает распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Фирму оштрафовали на 1 млн рублей.

Проблемы у телеканала начались из-за показа фильма "Днюха", который содержит сцены поцелуя двух девушек. Согласно действующему законодательству, маркировка подобных материалов должна быть "18+", но во время трансляции стоял маркер "16+".

Представители "Первого канала" признали вину. Они объяснили, что ошибка была допущена по вине выпускающего редактора, которого привлекли к ответственности за оплошность. Сам кинофильм был удален из интернет-ресурсов организации.

Протокол о правонарушении был составлен еще в марте. Вынесенное судом решение является минимальным наказанием по указанной статье. Максимальное предусматривает штраф в размере 4 млн рублей или приостановление вещания до 90 суток.

"Первый канал. Всемирная сеть" является дочерней компанией "Первого канала". Она занимается вещанием за пределами России.

