Умер народный артист России Олег Леваков

Звезды не стало на 77-м году

К сожалению, жизнь не стоит на месте и выдающиеся культурные деятели, как и простые россияне, когда приходит время, отправляются на тот свет. Так, накануне, 15 мая, произошла очередная трагедия. Оборвался жизненный путь известного российского артиста и режиссера Олега Левакова.



Грустными новостями с общественностью поделились представители Театра имени Ленсовета. Этому культурному учреждению артист отдал почти полвека своей жизни, там ныне покойная звезда служила с 1974 года. Земное пребывание Олега Левакова закончилось в возрасте 76 лет. Что послужило причиной смерти популярного артиста, пока неизвестно.

Актер также активно снимался в кино. На его счету больше восьми десятков киноработ. Так, артист успел поработать в таких популярных детективных телесериалах, как "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Смерть знаменитости стала большим ударом для его окружения, а также коллег и фанатов. Дату и место прощания с Олегом Александровичем сообщат позже.

К слову, ранее стало известно о смерти популярной российской певицы. Тело женщины нашли через две недели после ее исчезновения.