Беспроигрышный способ отучить кошку когтить обои и мебель: владельцы счастливы

Беспроигрышный способ отучить кошку когтить обои и мебель: владельцы счастливы
Фото: freepik.com
Мягко и ненасильственно можно отучить пушистых портить обивку мебели и стены

Котики – безусловно счастье. Мурлычащие пушистые создания согревают и успокаивают. Но есть у некоторых из них привычка когтить стены, мебель и одежду своих двуногих. Как отучить кошку точить коготки там, где нельзя?

Для начала надо понять, почему кошка позволяет себе это неправильное с точки зрения человека поведение. Коты точат когти, чтобы поддержать их в форме, как диктует природа. А еще они могут так выражать эмоции, когда их что-то раздражает. Или таким образом метят территорию. Да-да, кошки порой когтят мебель из любви к нам, выражая так свою привязанность. И если они видят ответную любовь, то им хорошо.

Отучить кота царапать мебель и стены можно. Есть несколько толковых методов, один из которых непременно сработает.

Когтеточка

С босолапого котячества надо приучать малыша когтить правильное место. Привлекать его внимание кошачьей мятой, показывать, как царапать когтеточку.

Громкий звук

Если видите, что кошка тянет лапы к обоям или мебели, прикрикните: громкий звук отвлечет животное от запрещенного занятия. Но следите за тоном: не надо ругать кошку, это ее напугает. Просто отвлеките.

Пульверизатор

Еще один способ – побрызгать на котика водой, когда он собрался поцарапать обои. Это не больно, но неприятно и может создать ассоциацию у кошки: когтишь – вода.

Спецсредства

В ветаптеках и зоомагазинах можно купить специальные "антицарапы" – отпугивающие спреи. Некоторые кошки и правда перестают когтить невкусно пахнущие места.

Скотч

Кошки терпеть не могут липкое и клейкое. Двусторонний скотч в местах их любимого занятия причинит неудобство и, возможно, отучит когтить там.

Маникюр

Ну и, конечно, стрижка когтей с босолапого котячества не помешает. Точить короткие когти просто неинтересно.

Закрытая дверь

Если не помогает ничего, просто прячьте особо дорогие предметы там, куда питомцу нет доступа.

Главное – не спешите кричать на кота или наказывать его. Ведь они не понимают, что сделали плохое, они пытаются порадовать человека в меру своего кошачьего разумения. Пытайтесь применять методы положительной стимуляции, а не наказания.

Ранее мы писали о приметах на 8 марта, среди которых есть объяснение, что значит заснувшая в этот день на столе кошка.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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