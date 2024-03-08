Огромный пес чуть не откусил голову коту – пугающее видео

Огромный пес чуть не откусил голову коту – пугающее видео
Фото: www.unsplash.com
Собака переборщила с любовными чувствами

Очень часто в квартирах любителей животных можно встретить представителей сразу разных видов. Многим сложно определиться, кто ближе им к сердцу – собаки или кошки. Так что в квартире появляются и те, и другие. При этом отношения между собаками и котами обычно выстраиваются весьма любопытным образом.

Новыми звездами социальных сетей стали два товарища – крупная собака и очаровательный котик. Судя по всему, отношения между ними складываются в весьма позитивном ключе. Животные нашли общий язык, полюбили друг друга и живут душа в душу. Более того, проявление теплых чувств со стороны собаки даже немного превысило рамки дозволенного.

Так, крупный пес настолько расчувствовался, что решил буквально поглотить своего пушистого товарища. Инцидент произошел, когда звери мирно спали в обнимку. В какой-то момент собака захотела стать еще ближе к своему товарищу и заглотила его голову. Видеоролик выглядел весьма пугающе, однако кот не пострадал. Надо полагать, собаку захлестнули излишне теплые чувства.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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