Можно похудеть за полчаса в день: открыт способ

Не спешите в спортзалы и на фитнес, есть способ куда проще и дешевле

Весной, как правило, многие начинают задумываться о приведении фигуры в порядок к лету и легким нарядам. С тоской гуглят ближайшие фитнес-центры или залы, закупаются формой. А между тем есть совершенно бесплатный способ потратить калории и получить физическую нагрузку, что закономерно приведет к стройности. Да, речь о простой ходьбе.

Казалось бы – ну что такого в ней? Идешь себе и идешь, где тут нагрузка? а меж тем она есть. Полчаса прогулки в день уничтожат накопленные за зиму килограммы, активируют метаболизм и постепенно сожгут жировые отложения. Не говоря уже о том, что самочувствие от прогулки на свежем воздухе еще никогда не страдало.

Постепенно можно наращивать продолжительность прогулки, менять скорость с быстрых шагов на неторопливые и наоборот. А нехитрые упражнения для мышц еще и усилят "постройнение".

Не забывайте, что идти лучше, сохраняя осанку, а не согнувшись вопросительным знаком. Также нелишне будет попить нужное количество воды перед прогулкой и после нее. А во время гуляния хорошо бы отслеживать пульс и общее самочувствие, чтобы не перегружаться и не переутомляться.

Уже через неделю регулярных пеших прогулок вы заметите положительные изменения. Именно ходьба равномерно нагружает все тело, не делая упор на суставы.

Всего полчаса в день стоят между вами и фигурой мечты. А еще это первая ступенька на пути к здоровому образу жизни.

Ранее мы рассказывали, что произойдет с организмом при условии прохождения 10 000 шагов в день.





