Самойлова раскрыла причину конфликтов с Джиганом

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Звезда социальных сетей Оксана Самойлова, которая вот уже 12 лет замужем за рэпером Джиганом, рассказала о бытовых конфликтах в их семье. Несмотря на то, что пара воспитывает четверых детей и кажется идеальной, у них, как оказалось, не обходится без разногласий.
В новом видео, опубликованном в соцсетях, девушка призналась, что ее раздражает одна привычка супруга. Оказалось, благоверный часто пользуется ее духами и частенько берет их без разрешения. По словам предпринимательницы, это становится причиной серьезных споров. Она с иронией отметила, что женские ароматы совершенно не подходят мужу.
Модель и бизнесвумен подчеркнула, что не раз просила любимого перестать это делать, но безрезультатно. Подписчики отреагировали с юмором, отметив, что у пары, похоже, весьма оригинальные поводы для ссор.
Ситуация накаляется все сильнее
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