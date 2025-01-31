Самойлова раскрыла причину конфликтов с Джиганом

В звездной семье не все так гладко

Звезда социальных сетей Оксана Самойлова, которая вот уже 12 лет замужем за рэпером Джиганом, рассказала о бытовых конфликтах в их семье. Несмотря на то, что пара воспитывает четверых детей и кажется идеальной, у них, как оказалось, не обходится без разногласий.

В новом видео, опубликованном в соцсетях, девушка призналась, что ее раздражает одна привычка супруга. Оказалось, благоверный часто пользуется ее духами и частенько берет их без разрешения. По словам предпринимательницы, это становится причиной серьезных споров. Она с иронией отметила, что женские ароматы совершенно не подходят мужу.

Модель и бизнесвумен подчеркнула, что не раз просила любимого перестать это делать, но безрезультатно. Подписчики отреагировали с юмором, отметив, что у пары, похоже, весьма оригинальные поводы для ссор.