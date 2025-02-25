Известного украинского актера Самойленко убили на СВО

Ему было 28 лет

Стало известно, что во время боев на Украине скончался известный актер Алексей Самойленко. Ранее он вступил в ряды ВСУ. Информацию о его гибели подтвердили близкие и коллеги.

По их данным, Самойленко скончался около недели назад. Актер принимал участие в боевых действиях с 2022 года. Украинскому зрителю он запомнился по работам в театре и кино.

"Он родом из Донецкой области и там похоронены его предки", – говорят его друзья.

Сообщается, что артиста похоронят в Киеве 26 февраля. Ему было 28 лет. За время своей актерской карьеры он успел сняться в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулка в пустоту".

Ранее сообщалось, что умер актер из "Улицы разбитых фонарей".Геннадию Косареву было 64 года.