Известного украинского актера Самойленко убили на СВО

Известного актера убили на СВО
Алексей Самойленко. Фото: соцсети
Ему было 28 лет

Стало известно, что во время боев на Украине скончался известный актер Алексей Самойленко. Ранее он вступил в ряды ВСУ. Информацию о его гибели подтвердили близкие и коллеги. 

По их данным, Самойленко скончался около недели назад. Актер принимал участие в боевых действиях с 2022 года. Украинскому зрителю он запомнился по работам в театре и кино. 

"Он родом из Донецкой области и там похоронены его предки", – говорят его друзья.

Сообщается, что артиста похоронят в Киеве 26 февраля. Ему было 28 лет. За время своей актерской карьеры он успел сняться в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулка в пустоту".

Ранее сообщалось, что умер актер из "Улицы разбитых фонарей".Геннадию Косареву было 64 года.

Источник: Комсомольская правда

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