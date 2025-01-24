Бенедикта Камбербэтча похитили во время съемок сериала в Африке в 2004 году

Публика была в шоке от услышанного

Бенедикт Камбербэтч рассказал о похищении, которое произошло с ним во время работы над телепроектом на африканской территории. Актер поделился, что этот инцидент случился в 2004 году, когда он находился в Южной Африке на съемках сериала "На краю Земли".

По словам звезды, который до сих пор хорошо помнит те страшные события, происшествие произошло ночью. Автомобиль, на котором он ехал вместе с коллегами, остановился из-за спущенного колеса. Когда пассажиры вышли из машины, на них напали вооруженные грабители. Камбербэтча связали и спрятали в багажнике автомобиля. У него отобрали все деньги и ценные вещи. К счастью, через несколько часов похитители отпустили актера.

Голливудская звезда признался, что этот инцидент сильно повлиял на его восприятие жизни. Он отметил, что подобные события заставляют задуматься о хрупкости существования и осознать, что все может измениться в одно мгновение. Вместе с тем, актер добавил, что с тех пор стал искать острые ощущения, которые помогают почувствовать вкус жизни.