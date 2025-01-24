Бенедикта Камбербэтча похитили во время съемок сериала в Африке в 2004 году

Звезду Голливуда Бенедикта Камбербэтча похитили во время съемок сериала в Африке
Бенедикт Камбербэтч. Кадр: YouTube
Публика была в шоке от услышанного

Бенедикт Камбербэтч рассказал о похищении, которое произошло с ним во время работы над телепроектом на африканской территории. Актер поделился, что этот инцидент случился в 2004 году, когда он находился в Южной Африке на съемках сериала "На краю Земли".

По словам звезды, который до сих пор хорошо помнит те страшные события, происшествие произошло ночью. Автомобиль, на котором он ехал вместе с коллегами, остановился из-за спущенного колеса. Когда пассажиры вышли из машины, на них напали вооруженные грабители. Камбербэтча связали и спрятали в багажнике автомобиля. У него отобрали все деньги и ценные вещи. К счастью, через несколько часов похитители отпустили актера.

Голливудская звезда признался, что этот инцидент сильно повлиял на его восприятие жизни. Он отметил, что подобные события заставляют задуматься о хрупкости существования и осознать, что все может измениться в одно мгновение. Вместе с тем, актер добавил, что с тех пор стал искать острые ощущения, которые помогают почувствовать вкус жизни.

Источник: Variety ✓ Надежный источник

Кортеж Путина срочно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось

Ранее Трамп сделал новое заявление о переговорах

Украине выставили три условия для введения санкций против России

Политика Киева вызывает возмущение в Будапеште

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей