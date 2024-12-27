Актриса "Женщины-кошки" показа фигуру в купальнике в 58 лет

Знаменитость продемонстрировала подтянутые формы

Известная голливудская актриса Холли Берри, которая сыграла главную роль в картине "Женщина-кошка", похвасталась своей фигурой в купальнике. Несмотря на свои 58 лет, знаменитость старается уделять много вниманию хорошей физической форме.

Берри продемонстрировала подтянутые ноги и бедра, плоский живот и тонкие руки в черном купальном наряде. Дополнительно она подчеркнула зону декольте.

"Не могу решить, хочу ли я быть озорной или милой в эти праздники, но я отлично провожу время", – написала артистка под публикацией.

Известно, что поддержание стройности дается актриса непросто. Она много уделяет времени занятиям спортом, правильному питанию и наблюдением за своим здоровьем, поскольку, в том числе, страдает от сахарного диабета первого типа. Тем не менее, несмотря на недуг, ей удается сохранять фигуру и хороший внешний вид благодаря дисциплине.