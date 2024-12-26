Айза рассказала о переменах в отношениях с Гуфом после его лечения

Айза рассказала о переменах в отношениях с Гуфом после его лечения
Айза. Кадр: YouTube
Рэпер постоянно попадает в скандалы

Звезда соцсетей и предпринимательница Айза-Лилуна Ай рассказала, что отношения с бывшим мужем, рэпером Алексеем Долматовым, известным широкой публике под псевдонимом Гуф, значительно улучшились после прохождения им курса лечения в реабилитационной клинике. Она отметила, что благодарна специалистам за то, что их помощь позволила наладить общение с бывшим и укрепить связь.

Айза подчеркнула, что они с исполнителем всегда считали себя семьей, но теперь их отношения перешли на уровень крепкой дружбы. По словам блогера, такие перемены стали возможны благодаря позитивным изменениям в жизни ее бывшего супруга.

Ранее Гуф оказался в центре скандала из-за дебоша в подмосковном банном комплексе. После случившегося рэпер прошел лечение в реабилитационной клинике. Это, по словам Айзы, положительно сказалось не только на его состоянии, но и на их общении, которое стало более доверительным и искренним.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

Киев устроил новое покушение на глав Минобороны РФ

Преступления удалось предотвратить

Стало известно о больших проблемах внутри России

Это связано с изменением климата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей