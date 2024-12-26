Айза рассказала о переменах в отношениях с Гуфом после его лечения

Рэпер постоянно попадает в скандалы

Звезда соцсетей и предпринимательница Айза-Лилуна Ай рассказала, что отношения с бывшим мужем, рэпером Алексеем Долматовым, известным широкой публике под псевдонимом Гуф, значительно улучшились после прохождения им курса лечения в реабилитационной клинике. Она отметила, что благодарна специалистам за то, что их помощь позволила наладить общение с бывшим и укрепить связь.

Айза подчеркнула, что они с исполнителем всегда считали себя семьей, но теперь их отношения перешли на уровень крепкой дружбы. По словам блогера, такие перемены стали возможны благодаря позитивным изменениям в жизни ее бывшего супруга.

Ранее Гуф оказался в центре скандала из-за дебоша в подмосковном банном комплексе. После случившегося рэпер прошел лечение в реабилитационной клинике. Это, по словам Айзы, положительно сказалось не только на его состоянии, но и на их общении, которое стало более доверительным и искренним.