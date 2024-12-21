Пэрис Хилтон рассказала о пережитом насилии

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Известная светская дива Пэрис Хилтон опубликовала открытое письмо, которое было адресовано Палате представителей США. Знаменитость решила отстоять принятие закона, который поможет защитить детей от сексуального или физического насилия. В документе она рассказала свою историю, которую пережила в 16-летнем возрасте.
Хилтон рассказала, что в это время она проходила обучение в частной школе. В какой-то момент сотрудники заведения решили устроить над ней надругательство. Они вывезли ее за пределы штата, накормили лекарствами и подвергли сексуальному насилию. После инцидента артистка долгое время пыталась справиться с чувством стыда и кошмарами.
Ранее Пэрис говорила, что многие люди, видя ее роскошную жизнь и зная подробности о ее богатых родителях, думают, что все ей достается невероятно легко. Однако это не так. Во время обучения персонал школы часто издевался над ней, она сталкивалась с физическим насилием.
Одноклассники Хилтон также утверждают, что в заведении с ними объодились аналогичным образом – кормили лекарствами, запирали в "одиночных камерах", душили. Подобное отношение в итоге сформировало у знаменитости психические проблемы.
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