Пэрис Хилтон рассказала о пережитом насилии

Звезда была изнасилована в подростковом возрасте

Известная светская дива Пэрис Хилтон опубликовала открытое письмо, которое было адресовано Палате представителей США. Знаменитость решила отстоять принятие закона, который поможет защитить детей от сексуального или физического насилия. В документе она рассказала свою историю, которую пережила в 16-летнем возрасте.

Хилтон рассказала, что в это время она проходила обучение в частной школе. В какой-то момент сотрудники заведения решили устроить над ней надругательство. Они вывезли ее за пределы штата, накормили лекарствами и подвергли сексуальному насилию. После инцидента артистка долгое время пыталась справиться с чувством стыда и кошмарами.

Ранее Пэрис говорила, что многие люди, видя ее роскошную жизнь и зная подробности о ее богатых родителях, думают, что все ей достается невероятно легко. Однако это не так. Во время обучения персонал школы часто издевался над ней, она сталкивалась с физическим насилием.

Одноклассники Хилтон также утверждают, что в заведении с ними объодились аналогичным образом – кормили лекарствами, запирали в "одиночных камерах", душили. Подобное отношение в итоге сформировало у знаменитости психические проблемы.