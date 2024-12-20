Звезда "Бриджертонов" показала тело в купальнике

Звезда "Бриджертонов" показала тело в купальнике
Симон Эшли. Фото: соцсети
Актриса похвасталась кадрами с отдыха на Мальдивах

Симон Эшли, известная по своим ролям в популярных сериалах "Бриджертоны" и "Половое воспитание", опубликовала на своей странице фотографии с отпуска. Знаменитость решила отправиться на Мальдивы, чтобы насладиться теплым океаном и хорошей погодой, в отличие от холодной Великобритании в зимний период.

Актриса показала, как проводит досуг на пляже, выставив фото в купальнике и похваставшись стройной фигурой. Эшли выбрала в качестве пляжного наряда раздельное бикини черного цвета, украшенное бисером. 

Симон Эшли. Фото: соцсети

Поклонники обратили внимание на длинные ноги Симон, ее подтянутый живот и в целом хорошее сложение. Многие в комментариях выразили восторг тем, как хорошо артистка выглядит на пляже. 

Источник: соцсети

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