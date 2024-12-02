Молодая жена Ширвиндта отреагировала на обвинения в разнице в возрасте

Девушка не на шутку разозлилась

Супруга телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия сделала заявление о своих необычных способностях и обратилась к хейтерам, критикующим их с мужем за разницу в возрасте. Звездная супруга буквально взбесилась из-за комментариев, в которых ее 66-летнего мужа называли неподобающими словами, включая обвинения в педофилии.

В ответ на интернет-критику девушка отметила, что давно изучила законы энергетики. По ее словам, любой негатив, выраженный подобным образом, возвращается к тому, кто его распространяет. Она добавила, что с ее способностями, которые она назвала "ведьминскими", связываться не стоит. Мол, последствия могут быть сокрушительными.

Девушка также рассказала, что еще несколько лет назад подобные комментарии могли бы ее серьезно задеть. Однако сейчас она понимает, что агрессия людей – это их способ выразить злость или внутренние проблемы. Она подчеркнула, что уже не реагирует так остро, как раньше, и видит в негативе лишь попытки вывести ее из себя.

Супруги Ширвиндт, возрастная пропасть между которыми составляет три десятилетия, нередко сталкиваются с критикой. Однако девушка явно дала понять, что не собирается тратить силы на оправдания перед людьми, которые не хотят принимать их выбор, и пригрозила им расправой на энергетическом уровне.

"А с моими ведьминскими способностями, друзья... Лучше не связывайтесь", – заявила супруга знаменитости.

К слову, ранее появились душераздирающие подробности кремации Александра Ширвиндта.