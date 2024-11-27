Казьмина высказалась о внебрачном ребенке Аршавина

По ее словам, женщинам очень нравится пылкий нрав спортсмена

Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина Алиса Казьмина высказалась о новости, что у знаменитого футболиста есть еще один внебрачный ребенок. По ее словам, это стало для нее большим сюрпризом.

Ранее спортсмен рассказал, что у него пятеро официальных детей и еще один, рожденный вне союза. Мать ребенка отказалась от любых притязаний на алименты, его знаменитую фамилию и даже не стала давать наследнику отчество родного отца.

По словам Казьминой, в такой плодовитости Аршавина нет ничего удивительного. В отношениях с женщинами, как и в футболе, он всегда страстный и пылкий, хотя быстро перегорает.

"Одно точно правда: все хотят от него детей. И в браке, и без! Насколько мы в моменте все сходим от него с ума. И дело здесь не в алиментах, просто есть мужчины, от которых и с кем хочется рожать", – рассказала она.

Бывшая жена спортсмена допускает, что еще одна возлюбленная Аршавина могла быть на него обижена за что-то, поэтому и приняла такое радикальное решение.

При этом она с улыбкой отреагировала на заявление экс-супруга, что женщинам после него трудно найти кого-то лучше. Алиса полагает – так футболист тешит самолюбие и успокаивает себя, чтобы не страдать от комплексов.