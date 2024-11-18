Суд взыскал с Линдеманна 67 млн рублей за отказ выступить в РФ

Неприятная ситуация произошла в Твери

Российский суд потребовал взыскать со знаменитого немецкого исполнителя Тилля Линдеманна астрономическую сумму. Соответствующий вердикт был вынесен экспертами Международного коммерческого арбитражного суда при российской Торговой палате. Таким образом солиста легендарного коллектива Rammstein решили наказать за случившееся в Твери.

Так, зарубежный исполнитель должен расстаться суммой в размере 635,4 тысячи евро (более 67,1 миллиона рублей). Решение связано с отменой его концерта в российском городе и обвинением в неосновательном обогащении. Кроме того, артист обязан погасить проценты за пользование чужими деньгами, а также возместить сопутствующие судебным разбирательствам траты.

Громкие разборки в суде начались после того, как российская компания, организатор крупного фестиваля в Твери, обвинила немецкую звезду в нарушении условий контракта. По договору еще несколько лет назад певец должен был выступить на масштабном мероприятии с 70-минутным концертом. Однако выступление было отменено, а полученные ранее средства возвращены не были.

Представители звезды пока не прокомментировали резонансную ситуацию, артисты продолжают игнорировать требования российской стороны.

К слову, ранее Гарика Сукачева жестко наказали за подозрительное решение.