Хаматова нашла способ остаться жить в Латвии

После проблем с работой знаменитость может лишиться ВНЖ

Чулпан Хаматова, которая лишилась места в латвийском театре, может потерять вид на жительство в стране. Поблажек она не получит даже из-за наличия дорогой недвижимости. Пока один из немногих вариантов – это найти себе достойное применение, но с работой за границей ситуация не самая благоприятная.

Актриса утверждает, что сейчас для постановки российских спектаклей в Европе нужны огромные вложения, оплачивать которые никто не готов. Ее возмущает, что за границей политика России входит в повестку, однако это не касается культуры ее родной страны. И если бы у нее были деньги, то обязательно решила бы этот вопрос.

Хаматова рассказала, что в текущих обстоятельствах россияне никак не могут получить ВНЖ для жизни в Латвии. Однако есть одна лазейка, которая может помочь российской звезде в ее положении – это пойти в монастырь. Согласно правилам предоставления документа, религиозная деятельность для иностранцев является серьезным основанием для пребывания в республике на длительный срок.

"Можно и в монастырь пойти", – сказала артистка.

Тем не менее, пока она надеется справиться со своими проблемами менее радикальными способами.

Ранее пранкер Сорян раскритиковал Хаматову после жалоб на проблемы в Латвии.