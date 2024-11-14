Рэпер Серега резко раскритиковал Инстасамку

Деятельность молодой певицы у многих вызывает вопросы

Известный российский музыкант Серега высказался о творчестве популярной певицы и блогера Инстасамки, отметив, что, по его мнению, у нее "формы впереди творчества". Музыкант считает, что скандальные песни молодой звезды лишены глубокого содержания и настоящего искусства. Такие композиции создаются скорее ради шумихи, чем ради музыкальной ценности, что, по его мнению, обесценивает саму культуру.

Особенно резко Серега отозвался о недавнем совместном альбоме скандалистки с рок-коллективом "Ленинград", который носит название "Бумеры и зумеры". Он подчеркнул, что не собирается слушать сие творение, так как не видит в нем интереса для себя и сомневается в его художественной ценности. Такое мнение певца разделяют и некоторые поклонники, полагающие, что в творчестве Инстасамки провокации и внешняя оболочка играют большую роль, чем смысл и содержание.