Появилось фото Олега Монгола до употребления алкоголя

Мужчина выглядел немного иначе

Известный блогер Олег Монгол решил показать публике, как он выглядел до начала активного употребления алкоголя. Знаменитость предстал в красном свитере и волосами на голове.

На кадре можно было заметить, что лицо Монгола выглядело менее опухшим и без морщин. Когда сделали публикацию – неизвестно.

Блогер прославился в соцсетях благодаря контенту, в котором рассказывает подробности своей маргинальной жизни в компании друзей. Подробностей биографии мужчины нет – известно только то, что он проживает в Черногоске без родственников.

В 2019 году он принимал участие в программе "Давай поженимся", также он соревновался в баттле с рэпером Гнойный и устраивал боксерский бой с блогером Руки-базуки.