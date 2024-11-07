Появилось фото Олега Монгола до употребления алкоголя

Появилось фото Олега Монгола до употребления алкоголя
Олег Монгол. Фото: соцсети
Мужчина выглядел немного иначе

Известный блогер Олег Монгол решил показать публике, как он выглядел до начала активного употребления алкоголя. Знаменитость предстал в красном свитере и волосами на голове.

На кадре можно было заметить, что лицо Монгола выглядело менее опухшим и без морщин. Когда сделали публикацию – неизвестно.

Олег Монгол. Фото: соцсети

Блогер прославился в соцсетях благодаря контенту, в котором рассказывает подробности своей маргинальной жизни в компании друзей. Подробностей биографии мужчины нет – известно только то, что он проживает в Черногоске без родственников. 

В 2019 году он принимал участие в программе "Давай поженимся", также он соревновался в баттле с рэпером Гнойный и устраивал боксерский бой с блогером Руки-базуки.

Источник: соцсети

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