Появилось фото Олега Монгола до употребления алкоголя

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Известный блогер Олег Монгол решил показать публике, как он выглядел до начала активного употребления алкоголя. Знаменитость предстал в красном свитере и волосами на голове.
На кадре можно было заметить, что лицо Монгола выглядело менее опухшим и без морщин. Когда сделали публикацию – неизвестно.
Блогер прославился в соцсетях благодаря контенту, в котором рассказывает подробности своей маргинальной жизни в компании друзей. Подробностей биографии мужчины нет – известно только то, что он проживает в Черногоске без родственников.
В 2019 году он принимал участие в программе "Давай поженимся", также он соревновался в баттле с рэпером Гнойный и устраивал боксерский бой с блогером Руки-базуки.
Состояние проигрывающего кандидата оставляет желать лучшего