Милош Бикович впервые показал крошечного сына на фото

Артист наслаждается отцовством

Знаменитый артист Милош Бикович впервые опубликовал в своем блоге фотографию с крошечным наследником, устроив трогательную фотосессию у бассейна. На снимке 9-месячный малыш весело дрыгает ножками, в то время как счастливый отец лежит на спине и держит его над головой.



Поклонники актера давно ждали этого момента, ведь со дня рождения мальчика, которого ему в январе этого года подарила модель Ивана Малич, звездный отец не показывал ребенка. Однако и на этот раз артист решил опубликовать снимок, где личико наследника невидно.

Кадр получился очень атмосферным: солнечный день, бирюзовая вода бассейна и счастливый отец с сыном создают теплую и радостную картину. Сегодня семейное счастье для артиста является главным. Поклонники поддержали актера, оставив множество теплых комментариев с поздравлениями и пожеланиями малышу здоровья и счастья.

Сам Милош, который активно продолжает свою карьеру в кино, редко делится личной жизнью с общественностью, предпочитая держать семейные моменты в тайне. Так что теплый снимок очень порадовал публику.