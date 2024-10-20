Ярушин стал многодетным отцом

Ярушин тайно стал многодетным отцом
Стас Ярушин. Фото: соцсети
Счастливые супруги скрыли приятные перемены в жизни

Знаменитый артист, звезда отечественных телесериалов Стас Ярушин стал многодетным отцом. О рождении третьего малыша он неожиданно сообщил на гала-ужине престижной в сфере шоу-бизнеса премии "Виктория". Как оказалось, у любимца публики и его супруги родилась дочка, о чем пара до этого предпочитала не распространяться.

Выяснилось, что наследнице уже исполнилось две недели, но новость тщательно скрывалась от публики.

Популярный артист, известный по своим ролям в кино и музыкальной деятельности, женат на девушке по имени Алена с 2011 года. Пара воспитывает еще двоих детей. Новость о пополнении в семье стала сюрпризом для многих поклонников и коллег актера, поскольку они долгое время не давали никаких намеков на скорое прибавление.

Как бы там ни было, звездное семейство продолжает радоваться новым достижениям и важным событиям в жизни, включая рождение третьего ребенка, которое прошло под покровом тайны.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

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