Сексуальная звезда "Эйфории" координально сменила имидж

Сексуальная звезда "Эйфории" координально сменила имидж
Сидни Суини. Фото: соцсети
Актриса готовится к новой роли

Сидни Суини, которая прославилась после выхода сериала "Эйфория" из-за своего откровенного амплуа, решила полностью отойти от сексуализации себя в фильмах. Некоторое время назад она жаловалась, что режиссеры воспринимают ее исключительно как горячую красотку, пытаясь побольше оголить ради хорошего кадра, хотя она является серьезной актрисой, готовой попробовать себя в большой роли. И такой шанс ей наконец выпал.

Сидни отобрали в фильм о биографии боксера Кристи Мартин. Ей пришлось координально преобразиться, перекрасив волосы в коричневый и сократив их длину до линии подбородка. Дополнительно она сменила провокационные обтягивающие наряды с выдающимся декольте на мешковатые спортивные костюмы и, вероятно, набрала вес. В итоге 27-летнюю актрису, успевшую стать секс-иконой, было практически невозможно узнать на недавно появившихся в Сети кадрах.

Фото: соцсети

Боксер Мартин, которую играет Суини, прославилась в 90-х годах как одна из самых выдающихся спортсменок в истории Америки, покорив страну своей харизмой и талантом. Однако вдали от публики ее жизнь была полна трагедий и испытаний. 

Источник: Page Six

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