Похудевшая Агилера столкнулась с неприятной побочкой "Оземпика"

Муж остался недоволен изменениями в артистке

У постройневшей Кристины Агилеры появились серьезные трудности в интимной жизни. Об этом рассказали источники, знакомые с проблемами артистки и ее супруга.

По словам знакомых, в последнее время, несмотря на откровенный внешний вид знаменитости, ее либидо находится практически на нуле. Ее муж Мэттью жалуется, что ему не хватает близости, однако Кристина совершенно не настроена на любые интимные контакты, объясняя это своим плохим самочувствием.

"Это никогда не было проблемой в их отношениях раньше, поэтому, конечно, Мэтт винит ее резкую потерю веса. Плюс, хотя Кристина отрицает, что принимала "Оземпик" или какие-либо другие препараты для похудения, снижение либидо является одним из возможных побочных эффектов, так что несложно сложить два и два", – говорят осведомители.

При этом для Агилеры отстутствие интимной жизни не является проблемой. Главный приоритет для нее сейчас – это внешний вид. Подобный подход очень печалит ее супруга, который считает, что они сильно отдалились друг от друга. Он втайне жалуется друзьям и хочет, чтобы она снова стала сексуально-активной пышкой, в которую он влюбился.

Близкие к артистке люди говорят, что сейчас она стала выглядеть более худой, чем в свои подростковые годы. И когда ее видишь в жизни, то это может ужаснуть. Поэтому многие окружающие полагают, что в своей погоне за красотой Кристина зашла слишком далеко.