Джастин Бибер не может прийти в себя после ареста Пи Дидди

Джастин Бибер не может прийти в себя после ареста Пи Дидди
Джастин Бибер. Фото: соцсети
Артист переживает из-за своего сотрудничества с обвиняемым

Джастин Бибер был невероятно встревожен из-за ареста Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Они сотрудничали со времен первых шагов артиста на большой сцене и недавно провели работу над последним альбомом певца. 

Комбса обвиняют в сексуальном насилии и торговле людьми, склонении мужчин и женщин к сексуальным действиям под воздействием наркотиков. 

После подобных обвинений Бибер "сбит с толку", говорят источники. Сейчас он пытается разобраться со всей информацией, поэтому принял решение закрыться ото всех, в особенности от сотрудников СМИ.

"Бибер настолько встревожен новостями о Дидди, что не желает их осмысливать или обсуждать, поэтому он отключился", – говорят осведомители.

По их словам, очень много людей, которые помогали ему на пути к славе, были близки с обвиняемым. Поэтому певец опасается делать какие-то заявления на этот счет.

После обвинений против Пи Дидди в Сети вспомнили про видео 15-летней давности, на котором продюсер и молодой певец стоят вместе. Комбс утверждает, что только что они занимались чем-то, о чем нельзя рассказывать общественности. При этом Бибер выглядел очень напуганным, из-за чего пошли слухи, что над ним могли тоже совершить сексуальное насилие.

Источник: Daily Mail

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