Хоакин Феникс заставил команду дважды переписать сценарий второго "Джокера"

Артист дорабатывал историю вместе с режиссером и своей партнершей

Режиссер фильма "Джокер: безумие для двоих" Тодд Филлипс рассказал в интервью, что хотел создать впечатление от второй части нашумевшей картины, будто бы ее действительно сделали психопаты. Поэтому он часто собирался вместе с исполнителями главных ролей Хоакином Фениксом и Леди Гагой, чтобы дорабатывать сценарий.

Пару раз им пришлось даже полностью порвать готовую работу и начинать все заново, поскольку им не нравился результат. Во многом на это влиял именно Феникс.

"Ты думаешь: "Хорошо, эта сцена работает, давайте просто снимем ее". А Хоакин такой: "Нет, нет, нет, давайте просто быстро обсудим это", и это происходит три часа спустя, и вы переписываете это на салфетке", – рассказал режиссер.

Вторая часть фильма будет рассказывать о продолжении истории Артура Флека, который предстанет перед судом за убийство. В лечебнице Аркхэм он познакомится с Ли, с которой у него начнутся отношения. В итоге это отразится на ходе судебного разбирательства.