Кэти Перри поделилась подробностями разрыва с Орландо Блумом в 2017 году

Звезды не сошлись характерами

Популярная американская исполнительница Кэти Пэрри впервые откровенно рассказала о своем расставании со знаменитым артистом Орландо Блумом, которое произошло в 2017 году.



Тогда новость о разрыве пары шокировала многих поклонников, ведь их отношения казались идеальными. Однако, спустя год, Кэти и Орландо вновь сошлись и с тех пор остаются вместе.

По словам Пэрри, причиной разрыва стали различные приоритеты в жизни. Дело в том, что мужчина был настроен на создание полноценной семьи, а девушка еще не была готова к столь серьезному шагу.

В то время карьера жгучей красотки была на пике, и мысли о семейной жизни казались далекими. Они не смогли найти компромисс, что и привело к расставанию.

Однако за год разлуки многое изменилось. Девушка призналась, что это время помогло ей понять свои истинные чувства и желания. Исполнительница осознала, что хочет быть только с этим человеком. Эти чувства подтолкнули ее к воссоединению с артистом.

Сейчас пара счастлива вместе и воспитывает общую дочь, Дейзи. Певица говорит, что сегодня они нашли гармонию в отношениях, научились поддерживать друг друга и строить совместное будущее.