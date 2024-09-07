Кэти Перри поделилась подробностями разрыва с Орландо Блумом в 2017 году

Кэти Перри поделилась подробностями разрыва с Орландо Блумом
Кэти Перри. Фото: соцсети
Звезды не сошлись характерами

Популярная американская исполнительница Кэти Пэрри впервые откровенно рассказала о своем расставании со знаменитым артистом Орландо Блумом, которое произошло в 2017 году.

Тогда новость о разрыве пары шокировала многих поклонников, ведь их отношения казались идеальными. Однако, спустя год, Кэти и Орландо вновь сошлись и с тех пор остаются вместе.

По словам Пэрри, причиной разрыва стали различные приоритеты в жизни. Дело в том, что мужчина был настроен на создание полноценной семьи, а девушка еще не была готова к столь серьезному шагу.

В то время карьера жгучей красотки была на пике, и мысли о семейной жизни казались далекими. Они не смогли найти компромисс, что и привело к расставанию.

Однако за год разлуки многое изменилось. Девушка призналась, что это время помогло ей понять свои истинные чувства и желания. Исполнительница осознала, что хочет быть только с этим человеком. Эти чувства подтолкнули ее к воссоединению с артистом.

Сейчас пара счастлива вместе и воспитывает общую дочь, Дейзи. Певица говорит, что сегодня они нашли гармонию в отношениях, научились поддерживать друг друга и строить совместное будущее.

Источник: Page Six ✓ Надежный источник

"Никак не можете": в США емко высказались о России после разгрома в Полтаве

У Киева нет шансов

Глава чеченского спецназа со смехом рассказал об ошибке солдат ВСУ под Курском

Способности вояк оставляют желать лучшего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей