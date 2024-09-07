Шуфутинский рассказал, как передвигался по улицам с молотком

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Знаменитый российский исполнитель Михаил Шуфутинский откровенно рассказал о непростых условиях, с которыми столкнулся на самом взлете своей блистательной карьеры на российской сцене. Любимец публики неожиданно признался, что носил с собой молоток для самообороны.
По словам легендарного шансонье, в то время "попасть под раздачу было очень легко", особенно, когда на улице смеркалось и многие возвращались домой после трудовых подвигов. Он отметил, что бандитам было все равно, кем ты работаешь – шофером или музыкантом, они могли напасть на любого, кто оказался на их пути.
Артист добавил, что, работая в ресторанах и выступая по вечерам, он часто сталкивался с угрозой насилия на улицах, особенно в темное время суток. Певец подчеркнул, что брать с собой молоток было вынужденной мерой, которая помогала ему чувствовать себя более уверенно и безопасно.
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