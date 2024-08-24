Россиянка случайно родила на кресле гинеколога

Она до последнего не верила, что беременна

Жительница Владивостока прибыла в приемное отделение больницы №1 с жалобами на сильные боли в животе – она подозревала, что у нее обострилось воспаление аппендицита. Однако вскоре после осмотра врачи установили, что женщина беременная. Пациентка категорически отказалась верить в эту новость.

Ее положили на кресло гинеколога и сразу же начались стремительные роды. Хватило буквально пяти минут, чтобы малыш появился на свет, обмотанный пуповиной.

"Медсестра ее раскрутила, обрезала, и тут же раздался крик новорожденного", – говорится в сообщении лечебного учреждения.

После осмотра удалось установить, что ребенок и пациентка в норме. Рост мальчика составил 50 сантиметров, а вес – 2,7 кг. Их отвезли в роддом для дальнейшего наблюдения. Известно, что для женщины роды стали вторыми.