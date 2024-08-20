Известная рэперша закрутила роман со звездой "Очень странных дел"

Известная рэперша закрутила роман со звездой "Очень странных дел"
Доджа Кэт. Фото: Naz / wikimedia.org
Их заметили вместе на улице

Американская артистка Доджа Кэт впервые подтвердила свой роман с актером из сериала "Очень странные дела" Джозефом Куинном, который сыграл в нем Эдди Мэнсона. Пару заметили на свидании в Лондоне.

Актер стал всеобщим любимцем после выхода четвертого сезона шоу, его персонаж понравился многим, в том числе и рэперше. Она написала в соцсетях его коллеге Ное Шнаппу, который известен своей ролью Уилла, и попросила скинуть контант Джозефа в соцсетях. Также она интересовалась, нет ли у парня возлюбленной.

Вскоре Шнапп опубликовал переписку на своей странице и угодил в скандал. Доджа устроила ему публичную выволочку за то, что он раскрыл ее симпатию к Куинну. Однако это не помешало ей наладить общение со звездой "Очень странных дел" в романтическом формате.

Теперь они вместе ходят по лондонским заведениям, откуда родом Джозеф и не скрывают взаимных чувств. Официальных комментариев по поводу своих отношений знаменитости не делали.

Источник: Daily Mail

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