Егор Крид сообщил о проблемах с психическим здоровьем

Артист решил быть откровенным

Популярный молодой исполнитель Егор Крид рассказал, что в последнее время столкнулся с серьезной проблемой – у него наблюдается расстройство психики, которое заметно снижает качество жизни.



Дело в том, что периодически на артиста накатывают панические атаки. Сердце молодого человека внезапно начинает быстро колотиться в груди. Больше всего знаменитость пугает тот факт, что причины таких приступов остаются не ясными.

В момент панической атаки парень не испытывает чувство страха, в целом, его состояние остается в норме, и только сердце начинает работать в бешеном ритме.

"У меня нет страха никакого, но просто очень быстрый пульс", – пожаловался молодой артист.

Такие неожиданные приступы мешают молодому человеку жить полной жизнью.