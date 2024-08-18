Егор Крид сообщил о проблемах с психическим здоровьем

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Популярный молодой исполнитель Егор Крид рассказал, что в последнее время столкнулся с серьезной проблемой – у него наблюдается расстройство психики, которое заметно снижает качество жизни.
Дело в том, что периодически на артиста накатывают панические атаки. Сердце молодого человека внезапно начинает быстро колотиться в груди. Больше всего знаменитость пугает тот факт, что причины таких приступов остаются не ясными.
В момент панической атаки парень не испытывает чувство страха, в целом, его состояние остается в норме, и только сердце начинает работать в бешеном ритме.
"У меня нет страха никакого, но просто очень быстрый пульс", – пожаловался молодой артист.
Такие неожиданные приступы мешают молодому человеку жить полной жизнью.
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