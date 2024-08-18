Егор Крид сообщил о проблемах с психическим здоровьем

Певец Егор Крид признался в расстройстве психики
Егор Крид. Фото: Okras. Собственная работа, CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Артист решил быть откровенным

Популярный молодой исполнитель Егор Крид рассказал, что в последнее время столкнулся с серьезной проблемой – у него наблюдается расстройство психики, которое заметно снижает качество жизни.

Дело в том, что периодически на артиста накатывают панические атаки. Сердце молодого человека внезапно начинает быстро колотиться в груди. Больше всего знаменитость пугает тот факт, что причины таких приступов остаются не ясными.

В момент панической атаки парень не испытывает чувство страха, в целом, его состояние остается в норме, и только сердце начинает работать в бешеном ритме.

"У меня нет страха никакого, но просто очень быстрый пульс", – пожаловался молодой артист.

Такие неожиданные приступы мешают молодому человеку жить полной жизнью.

Источник: Twitch ✓ Надежный источник

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