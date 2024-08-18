Звезда "Уральских пельменей" Гурская назвала причину ухода из проекта

Девушка давно покинула коллектив

Известное юмористическое шоу "Уральские пельмени" дало путевку в жизнь нескольким ярким артистам. При этом многие юмористы в определенный момент принимали решение покинуть коллектив с тем, чтобы дальше двигаться по собственной траектории. Звезда телепроекта Стефания-Марьяна Гурская рассказала, что сподвигло ее на соответствующий шаг.



Девушка заявила, что ушла из известного проекта, так как хотела заниматься творчеством. По словам знаменитости, в рамках работы в "Уральских пельменях" это было невозможно, так как у нее и остального коллектива было разное понимание о творческом развитии.

"В условиях, где я работала на тот момент, я поняла, что все, дальше творчеством, в каком я это понимаю формате, я заниматься не смогу", – поделилась внутренними переживаниями известная юмористка.

Девушка блистала в проекте в период с 2013 по 2015 годы. Сейчас Гурская активно занимается развитием собственной карьеры.