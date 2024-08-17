Катя Гордон сообщила о проблемах в браке Кудрявцевой и Макарова

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Некоторое время назад в информационном пространстве активно обсуждали разлад в семье знаменитой телеведущей Леры Кудрявцевой и спортсмена Игоря Макарова. Близкая подруга Кудрявцевой, известный юрист Катя Гордон высказалась о ситуации.
Внимание к паре привлекла сама Кудрявцева. В социальных сетях она намекнула на то, что из-за проблем с алкоголем ее брак дал трещину. Впрочем, спустя время ситуацию удалось урегулировать, супруги не стали разводиться. В то же время слухи о проблемах в союзе продолжают распространяться.
Гордон, давая комментарий по поводу семейной жизни ее подруги, подчеркнула, что телеведущая не планирует разрывать брачные узы со спортсменом. В то же время Катерина отметила, что в паре действительно есть проблемы, над которыми супруги стараются работать.
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