Особую враждебность к ней проявляли поляки

Вернувшаяся с турецкого курорта жительница Екатеринбурга рассказала, как прошел ее отдых. По словам женщины, все было прекрасно, за исключением отношения некоторых иностранцев к россиянам. Больше всего выделились поляки, призналась она.

В отеле, где отдыхала российская туристка, было много англичан, шведов, немцев. Представители этих стран не проявляли к россиянам никакой агрессии. Более того, финны были очень расположены к людям из России.

Поляки же как только слышали русскую речь, сразу же переходили на нее и говорили всякие неприятные вещи, пытаясь поддеть российских туристов.

"Они называли русских и сербов паскудами", – говорит женщина.

Также, по ее словам, мужчина, которому на вид было лет 50, предлагал своей супруге поднять бокалы за то, чтобы российскую армию разгромили в Курской области.

Россиянка отметила, что старалась не обращать внимания на выпады поляков, хотя эти высказывания ее сильно возмущали. Однако она поняла – туристы попросту пытались спровоцировать конфликт. Женщина говорит, что испытала жалость к отдыхающим, которые тратили это время на выяснение отношений и попытку поддеть других.