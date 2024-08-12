Беременная Карди Би едва не потеряла ребенка из-за несчастного случая

Беременная Карди Би едва не потеряла ребенка из-за несчастного случая
Карди Би. Фото: Frank Schwichtenberg / wikimedia.org
Артистка нечаянно упала на лестнице

Рэп-исполнительница Карди Би рассказала, что недавно с ней случился несчастный случай. Она поскользнулась в тот момент, когда спускалась по лестнице и едва смогла сдержаться, чтобы не повалиться кубарем вниз.

Артистка говорит, что она приземлилась на свою пятую точку и немного ее повредила. После падения Карди почувствовала странный хлопок в своем теле и не смогла встать. На помощь 31-летней знаменитости пришел отец, который спустил ее по ступенькам.

"Я заметила, что не могу ходить, как будто я чувствовала боль в, не знаю, нижней части живота", – заявила она.

Карди отметила, что ощущения не показались ей странными из-за беременности. Обычно она испытывает что-то подобное в течение дня, поэтому решила вздремнуть. Однако после короткого сна лучше ей не стало – артистка попросту не смогла пошевелить ногой.

Знаменитость вызвала медиков, которые после осмотра диагностировали порванную связку таза. Это то место, где как раз находится головка ребенка. В итоге после инцидента у нее начались схватки которые продолжались целые сутки. Вскоре ее состояние смогли стабилизировать и отправили домой.

Источник: People

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