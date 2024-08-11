Борисова пожаловалась на популярный препарат для похудения

Знаменитость едва не ослепла в погоне за стройностью

Дана Борисова не скрывает, что недавно похудела на 12 килограммов, используя популярный препарат для диабетиков. Его она также колола своей дочери, но недолго. При этом телеведущая отмечает, что больше никогда не стала бы прибегать к этому лекарству в погоне за стройностью.

Борисова пожаловалась, что вскоре после инъекций начала чувствовать себя плохо. Она стала постоянно испытывать тошноту, два раза потеряла сознание и один раз попросту ослепла.

"Я шла по улице и вдруг перед глазами – полный туман. Никому этот препарат не советую", – заявила знаменитость.

Дочка, по ее словам, с подобными проявлениями не столкнулась. Хотя когда Дана впервые обнаружила у себя признаки недомогания, то сразу начала сильно переживать за девочку.

Тем не менее, запрещать ребенку улучшать свою внешность она не планирует. Недавно Полина с матерью отправились к косметологу, поскольку подросток хочет изменить овал лица и сделать себе "углы Джоли". Борисова считает, что лучше потакать дочери в желаниях и делать все под ее пристальным надзором у хорошего специалиста, а не ждать, когда ребенок сам себя изуродует.