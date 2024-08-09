Россиянка случайно порвала промежность в аквапарке

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Посетительница аквапарка в Сургуте попала в неприятную ситуацию. 21-летняя россиянка, скатываясь с горки, случайно порвала промежность. Как сообщают СМИ, она нарушила правила и решила раздвинуть ноги во время спуска.
Девушка почувствовала неладное сразу же, как вышла с аттракциона. Она испытала сильную боль между ног, у нее начала идти кровь. Долго пострадавшая не могла нормально встать – на фоне попыток она залила кровью всю плитку рядом с горкой.
На помощь ей вызвали скорую помощь. Медики зашили ей промежность, сейчас она восстанавливается после инцидента. Пока самостоятельно передвигаться девушка не в состоянии. После выписки из больницы пострадавшая намерена подать в суд на аквапарк.
Как сообщает URA.RU, Следком начал проверку по факту случившегося. Дело рассматривают по статье о казании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дополнительно эксперты проводят медицинское освидетельствование, чтобы приобщить все к материалам разбирательства.
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