На сына Джигарханяна напали бандиты в США

Мужчина получил ранение в голову

Проживающий в Лас-Вегасе сын Армена Джигарханяна Степан рассказал, что в июле на него совершили нападение вооруженные бандиты. Трое темнокожих парней решили пробраться к нему в дом, но мужчина оказал сопротивление и получил огнестрельное ранение.

Он говорит, что пуля попала прямо в голову, но несмертельно. Прибывшие на место медики оказали ему помощь и предложили госпитализацию, которая обошлась бы Степану в 36 тысяч долларов, или в 3,1 млн рублей. Таких денег у него не было, поэтому от поездки в клинику он отказался.

"Повезло, что пуля прошла по касательной, поэтому тяжкого вреда не причинила", – пояснил Джигарханян.

Мужчина указал, что нападение случилось вскоре после его возвращения из России – он летал навестить маму. Степан предлагал ей переехать к нему в США, но Татьяна Власова категорически от этого отказалась.

После инцидента Джигарханяну предстоит длительная реабилитация. Сейчас он утверждает, что чувствует себя хорошо.