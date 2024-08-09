На сына Джигарханяна напали бандиты в США

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Проживающий в Лас-Вегасе сын Армена Джигарханяна Степан рассказал, что в июле на него совершили нападение вооруженные бандиты. Трое темнокожих парней решили пробраться к нему в дом, но мужчина оказал сопротивление и получил огнестрельное ранение.
Он говорит, что пуля попала прямо в голову, но несмертельно. Прибывшие на место медики оказали ему помощь и предложили госпитализацию, которая обошлась бы Степану в 36 тысяч долларов, или в 3,1 млн рублей. Таких денег у него не было, поэтому от поездки в клинику он отказался.
"Повезло, что пуля прошла по касательной, поэтому тяжкого вреда не причинила", – пояснил Джигарханян.
Мужчина указал, что нападение случилось вскоре после его возвращения из России – он летал навестить маму. Степан предлагал ей переехать к нему в США, но Татьяна Власова категорически от этого отказалась.
После инцидента Джигарханяну предстоит длительная реабилитация. Сейчас он утверждает, что чувствует себя хорошо.
Они уже находятся в пути из Африки