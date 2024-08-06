Музыкант Эд Ширан пошутил о своей девственности

Любовные отношения у знаменитости сложились благодаря одному фактору

Знаменитый исполнитель Эд Ширан опубликовал в соцсетях новый пост, в котором заявил, что если бы он не стал музыкантом, то наверняка остался бы девственником. В дополнение к этому он показал фото, как играет Pokеmon Stadium на большом экране пустого стадиона.

Артист намекнул, что в молодом возрасте был не особо популярен у девочек и больше походил на гика. Поэтому именно его увлечение гитарой, пением и написанием песен сделало Эда более привлекательным в глазах противоположного пола.

При этом соцсетях отметили, что Ширан дословно процитировал своего коллегу Гарри Стайлза – известного сердцееда и бывшего солиста группы One Direction. Артист стал популярным в подростковом возрасте, когда попал на британский X-Factor. В ответ Эд заявил, что из уст привлекательного Гарри это звучит не так правдоподобно.

"Давайте будем честны, кому вы действительно верите (в заявлении о девственности)", – пошутил музыкант.