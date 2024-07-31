Карлу Бруни хотят посадить за мошенничество бывшего президента Франции

Знаменитость использовала свои связи, чтобы повлиять на ход суда

Бывшая супермодель Карла Бруни-Саркози стала участницей скандала вокруг мошенничества бывшего президента Франции Николя Саркози, который является ее мужем. Его обвиняют в подкупе свидетелей из-за того, что он получил деньги от Каддафи на президентскую кампанию 2007 года.

Экс-первой леди Франции грозит до 20 лет тюрьмы, если ее признают виновной, поскольку два обвинения могут повлечь за собой наказание до 10 лет каждое. Свидетели говорят, что модель тоже принимала участие в махинациях президента. Сейчас ей запретили общаться со всеми участниками дела кроме ее супруга.

Расследование выплат на финансирование предвыборной кампании началось в 2013 году, через два года после того, как один из сыновей Каддафи, Сейф аль-Ислам, обвинил Саркози в том, что тот взял у своего отца миллионы для финансирования своей президентской кампании. Год спустя это заявление подтвердил франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин.

Утверждается, что после этого Бруни могла задействовать свои связи, чтобы заставить Такиеддина отказаться от своих показаний, что он и сделал.