Космонавт Олег Артемьев рассказал, что делать при встрече с инопланетянами

Слова астронавта произвели фурор

Знаменитый российский космонавт-испытатель Олег Артемьев сделал любопытное заявление о встрече с инопланетянами. Он подробно рассказал, что нужно сделать в ситуации, если человек окажется на рандеву с пришельцами.



Герой России подчеркнул, что, в первую очередь, если встреча состоится, следует заснять все происходящее на видео. Это поможет будущим исследователям быстрее разобраться в ситуации и сделать более правильные выводы о гостях с других планет.

"Чтобы те люди, которые пришли после вас, они поняли, что делать дальше с этими инопланетянами или с какой-то непонятной ситуацией", – отметил он.

Артемьев также пошутил, что, следуя современной моде, нельзя упускать уникальную возможность – нужно обязательно сделать с инопланетянами селфи. Своим мнением астронавт поделился во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.

Слова известного космонавта произвели фурор на площадке, многим интересно узнать, что о встрече с инопланетянами думает человек, который много времени проводит в космосе.

К слову, недавно известный певец заявил о контактах с пришельцами.