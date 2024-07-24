Космонавт Олег Артемьев рассказал, что делать при встрече с инопланетянами

Российский космонавт сделал заявление о встрече с инопланетянами
Фото: www.unsplash.com
Слова астронавта произвели фурор

Знаменитый российский космонавт-испытатель Олег Артемьев сделал любопытное заявление о встрече с инопланетянами. Он подробно рассказал, что нужно сделать в ситуации, если человек окажется на рандеву с пришельцами.

Герой России подчеркнул, что, в первую очередь, если встреча состоится, следует заснять все происходящее на видео. Это поможет будущим исследователям быстрее разобраться в ситуации и сделать более правильные выводы о гостях с других планет.

"Чтобы те люди, которые пришли после вас, они поняли, что делать дальше с этими инопланетянами или с какой-то непонятной ситуацией", – отметил он.

Артемьев также пошутил, что, следуя современной моде, нельзя упускать уникальную возможность – нужно обязательно сделать с инопланетянами селфи. Своим мнением астронавт поделился во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.

Слова известного космонавта произвели фурор на площадке, многим интересно узнать, что о встрече с инопланетянами думает человек, который много времени проводит в космосе.

К слову, недавно известный певец заявил о контактах с пришельцами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Не переживет ночь: Байден находится при смерти из-за ковида

Никто не знает, что на самом деле происходит с лидером

В Турции раскрыли коварный план США против России

Американцы готовятся к новому удару

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей