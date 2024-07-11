Стало известно, чем сейчас занимается актриса Юлия Михалкова

Заявления звезды получили широкий резонанс

В последнее время особую значимость для зрителей представляют не только творческие успехи артистов, но и их позиция касательно событий, разворачивающихся на международной арене. Так, в числе тех, кто решительно отверг переезд за границу и поддерживает действия российских властей, оказалась талантливая артистка Юлия Михалкова. Появилась информация, чем сейчас занимается популярная юмористка.



Михалкова стала настоящей звездой благодаря участию в юмористическом телепроекте "Уральские пельмени". Девушка блистала на шоу целых 10 лет – в период с 2009-го по 2019-й годы. Артистка рассказала, что приняла решение распрощаться с популярным телепроектом, так как ей надоело играть роль дурочки.

Сегодня актриса плотно обосновалась в российской столице, жизнь в Москве пришлась эффектной брюнетке по вкусу. Девушка активно занимается творческой деятельностью, она играет главную роль в постановке "Отдам бывшего в хорошие руки", а на экраны скоро выйдет фильм с ее участием "Уралочка".

Также артистка четко обозначила свою гражданскую позицию. Знаменитость строго осудила коллег, которые решили сбежать за рубеж. Юлия подчеркнула, что считает беглецов "людьми второго сорта".

"Я категорически против войны. Той по сути гражданской войны, которая началась у наших соседей восемь (!) лет назад", – заявляла знаменитость.

К слову, ранее стало известно, куда пропал популярный артист Александр Цекало.